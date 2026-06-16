Les varacaisses Course de caisse à savon Loireauxence
Les varacaisses Course de caisse à savon Loireauxence dimanche 5 juillet 2026.
Loireauxence
Les varacaisses Course de caisse à savon
Rue du parc Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Après le succès de la première édition, la course de caisses à savon revient à Varades le dimanche 5 juillet 2026.
Un moment festif et convivial où créativité et bonne humeur seront au rendez-vous.
Bar et restauration sur place. .
Rue du parc Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesvaracaisses@gmail.com
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English :
Following the success of the first edition, the soapbox race returns to Varades on Sunday, July 5, 2026.
L’événement Les varacaisses Course de caisse à savon Loireauxence a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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