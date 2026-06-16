Les varacaisses Course de caisse à savon Loireauxence dimanche 5 juillet 2026.

Loireauxence

Les varacaisses Course de caisse à savon

Rue du parc Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Après le succès de la première édition, la course de caisses à savon revient à Varades le dimanche 5 juillet 2026.

Un moment festif et convivial où créativité et bonne humeur seront au rendez-vous.

Bar et restauration sur place. .

Rue du parc Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire lesvaracaisses@gmail.com

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English :

Following the success of the first edition, the soapbox race returns to Varades on Sunday, July 5, 2026.

L’événement Les varacaisses Course de caisse à savon Loireauxence a été mis à jour le 2026-06-16 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis