Exposition de Jean-Clair Cougnaud Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence
Exposition de Jean-Clair Cougnaud Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence samedi 1 août 2026.
Loireauxence
Exposition de Jean-Clair Cougnaud Maison Bonchamps
Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 11:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-08
Du 1er au 9 août, Jean-Clair Cougnaud expose dans la Maison Bonchamps et propose des ateliers.
Estampes Japonaises.
Ateliers découvertes de la technique d’impression traditionnelle des estampes les mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 août de 14h30 à 16h30.
Matrices r alisées en gravure sur bois. Jean-Clair vous guidera pour réaliser votre propre estampe.
Tous publics à partir de 15 ans.
Tarif 20€.
Sur inscription par mail.
Entrée gratuite. .
Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 30 92 27 lameilleraie.animation@yahoo.fr
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English :
From August 1 to 9, Jean-Clair Cougnaud exhibits in the Maison Bonchamps and offers workshops.
L’événement Exposition de Jean-Clair Cougnaud Maison Bonchamps Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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