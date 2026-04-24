Exposition de Jean-Clair Cougnaud Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence

Loireauxence

Exposition de Jean-Clair Cougnaud Maison Bonchamps

Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 11:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08

Du 1er au 9 août, Jean-Clair Cougnaud expose dans la Maison Bonchamps et propose des ateliers.

Estampes Japonaises.

Ateliers découvertes de la technique d’impression traditionnelle des estampes les mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 août de 14h30 à 16h30.

Matrices r alisées en gravure sur bois. Jean-Clair vous guidera pour réaliser votre propre estampe.

Tous publics à partir de 15 ans.

Tarif 20€.

Sur inscription par mail.

Entrée gratuite. .

Maison Bonchamps 53 rue de la Basse Meilleraie Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 30 92 27 lameilleraie.animation@yahoo.fr

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English :

From August 1 to 9, Jean-Clair Cougnaud exhibits in the Maison Bonchamps and offers workshops.

L’événement Exposition de Jean-Clair Cougnaud Maison Bonchamps Loireauxence a été mis à jour le 2026-04-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis