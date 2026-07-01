Atelier Macramé Créer sa suspension Bord de mer Chez Les Créas de Fanfan Aulnay
mercredi 8 juillet 2026 · Chez Les Créas de Fanfan · Aulnay
Informations pratiques
Aulnay
Atelier Macramé Créer sa suspension Bord de mer
Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier Macramé animé par Andréa (Au petit Brin de maille) | Venez créer votre suspension d’inspiration Bord de mer, un projet qui sent bon l’été et les vacances !
Sur inscription (2 pers mini-5 pers maxi) | Matériel inclus | A partir de 13 ans | 25€/pers
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Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 89 60 30 francoise@fanfancrea.fr
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L’événement Atelier Macramé Créer sa suspension Bord de mer Aulnay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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