Atelier Macramé Créer sa suspension Bord de mer Chez Les Créas de Fanfan Aulnay

Informations pratiques

Aulnay

Atelier Macramé Créer sa suspension Bord de mer

Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier Macramé animé par Andréa (Au petit Brin de maille) | Venez créer votre suspension d’inspiration Bord de mer, un projet qui sent bon l’été et les vacances !

Sur inscription (2 pers mini-5 pers maxi) | Matériel inclus | A partir de 13 ans | 25€/pers

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Chez Les Créas de Fanfan 2 place Aristide Briand Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 89 60 30 francoise@fanfancrea.fr

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English :

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L’événement Atelier Macramé Créer sa suspension Bord de mer Aulnay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge