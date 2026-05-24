Aulnay

Visite guidée Aulnay-de-Saintonge, entre pierre et mémoire

Place Charles de Gaulle Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-06

Au carrefour de routes antiques, ce village paisible recèle une histoire millénaire. Marqué par une forte prècence gallo-romaine, étape incontournable des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de Compostelle

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Place Charles de Gaulle Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement Visite guidée Aulnay-de-Saintonge, entre pierre et mémoire Aulnay a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge