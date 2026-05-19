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Visite Flash Aulnay

Visite Flash Aulnay mardi 30 juin 2026.

Adresse : Parvis de l'église

Ville : 17470 Aulnay

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 2 2 2

Aulnay

Visite Flash

Parvis de l’église Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-06-30 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:45:00

Date(s) :
2026-06-30

L’essentiel de l’église d’Aulnay-de-Saintonge en 30 minutes chrono.
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Parvis de l’église Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29  billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Visite Flash Aulnay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge

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