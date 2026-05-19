Visite de l’église Saint-Pierre Aulnay
Visite de l’église Saint-Pierre Aulnay mardi 7 juillet 2026.
Aulnay
Visite de l’église Saint-Pierre
Parvis de l’église Aulnay Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-07-07
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-07-07
Découvrez ce chef d’oeuvre de l’art roman, la symbolique et la richesse des histoires gravées dans la pierre.
.
Parvis de l’église Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Visite de l’église Saint-Pierre Aulnay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
À voir aussi à Aulnay (Charente-Maritime)
- Le cabaret renversé A4 Stade Aulnay 23 mai 2026
- Balade Les grands Chemins, Aulnay de Saintonge, Aulnay 31 mai 2026
- Guinguette Aulnay 13 juin 2026
- Visite Flash Aulnay 30 juin 2026
- Aulnay, d’images et de paroles Aulnay 12 juillet 2026