Aulnay

Visite de l’église Saint-Pierre

Parvis de l’église Aulnay Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-07

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-07

Découvrez ce chef d’oeuvre de l’art roman, la symbolique et la richesse des histoires gravées dans la pierre.

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Parvis de l’église Aulnay 17470 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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L’événement Visite de l’église Saint-Pierre Aulnay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge