Bégrolles-en-Mauges

Atelier Macramé Porte clé Accessoire de sac

15 rue de la Croix de Pierre Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 15:00:00

Date(s) :

2026-07-08

C’est l’activité manuelle idéale à partager avec vos enfants ou petits-enfants pendant les vacances scolaires. Nous utiliserons exclusivement des fils valorisés issus de la Manufacture du Tressage.

Dans cet atelier nous apprendrons les nœuds basiques du macramé tel que la tête d’alouette, la demi-clé et le nœud de surliure. .

15 rue de la Croix de Pierre Bégrolles-en-Mauges 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 86 72 89 73 maryline.hay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Macramé Porte clé Accessoire de sac Bégrolles-en-Mauges a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais