Atelier maintenance vélo, La Cafetière, Aurignac

Atelier maintenance vélo Samedi 30 mai, 11h00 La Cafetière Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00

Un samedi par mois, nous vous accueillons avec votre vélo.

Le Repère vélo est un atelier de co-réparation et auto-réparation de vélo.

Des outils sont à votre disposition, ainsi que des pièces neuves ou d’occasion, et des bénévoles mécanos amateurs sont présents pour vous aider. On apprend ensemble !

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Chaque 1er samedi du mois à 2 chiffres, de 10h à 13h.

Prochaines dates :

– samedis 16 et 30 mai

– samedi 13 juin et samedi 11 juillet

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Accès à l’atelier : 3€/séance ou 10€/an (adhésion à la Cafetière)

Pièces et matériel en vente à l’atelier.

(Attention, nous ne faisons plus de réparations vélo sur demande. Si vous ne souhaitez pas mettre les mains dans le cambouis, ou pour les grosses pannes, adressez vous à un atelier vélo professionnel).

La Cafetière aurignac Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Atelier exceptionnel dans le cadre du Repère vélo, atelier mensuel. Venez apprendre à entretenir et à réparer votre vélo!