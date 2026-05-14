MARCHÉ ARTISANAL Lieu-dit Monde Aurignac

Aurignac

MARCHÉ ARTISANAL

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Les Carottes Sauvages vous proposent ce marché artisanal sur deux jours!

Artistes, artisan.es et associé.es vous accueillent à La Glissade. Vous y seront proposés de la sculpture sur bois céramique et métal, du textile des bijoux et bien d’autres choses encore. .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Les Carottes Sauvages brings you this two-day craft market!

L’événement MARCHÉ ARTISANAL Aurignac a été mis à jour le 2026-05-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE