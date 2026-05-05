Spectacle Röy-Röy – Collectif Suzette et Nora, La Glissade, Aurignac

Spectacle Röy-Röy – Collectif Suzette et Nora Vendredi 15 mai, 20h00 La Glissade Haute-Garonne

Entrée prix libre, conseillé 10 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-15T20:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-15T20:00:00+02:00 – 2026-05-15T23:59:00+02:00

Quatre entités s’incarnent dans un nuage de fumée bleue parce que le monde humain, paraît-il, court à sa perte. Elles viennent d’un ailleurs. Elles s’inquiètent d’imaginaires sidérés qui ne parviennent plus à rêver autre chose que la fin. Elles s’étonnent des fictions auxquelles les humain·es s’accrochent, celles qui les ont façonné·es. Leur méthode pour libérer les imaginaires, c’est de faire un acte rituel qui consiste à se laisser posséder par des figures réelles ou imaginaires. C’est un peu comme du théâtre si vous voulez, mais en magique.

Le Collectif Suzette et Nora a été créé à Toulouse en 2021 à l’initiative de Nadège Rossato et Fanny Honoré. Il défend un théâtre hors les murs qui allie l’écriture de plateau à des dispositifs scéniques originaux et autonomes.

Création 2026

Théâtre de rue • Rituel contemporain & lutte poétique

Durée : 1 heure ; tout Public à partir de 12 ans

Ouverture du site à 19h

Début du spectacle à 20h

Bar et restauration sur place

La Glissade Monde, route de Saint-Martory Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « culture@laglissade.baby »}]

Roÿ-Roÿ ou la tentative de sauvetage des imaginaires

Aurélien Calvo