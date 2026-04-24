EXPOSITION BULLE DE LIBERTÉ COLORÉE Place de la Mairie Aurignac

Aurignac

EXPOSITION BULLE DE LIBERTÉ COLORÉE

Place de la Mairie HALL DE LA MAIRIE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 08:30:00

fin : 2026-05-29 12:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Dans le cadre des expositions de la saison culturelle de la mairie, une exposition des peintures de Cécile Quercy.

Cécile Quercy a pris des cours de peinture de 1995 à 2018. L’art lui permet de s’évader et son imagination est grande. Arrivée au foyer de vie du Comtal en 2000 à Aurignac, elle a continué de peindre avec aisance et une grande liberté. Très créative, elle peint sur tout type de support. Cette exposition met en lumière son travail, coloré et libre. .

Place de la Mairie HALL DE LA MAIRIE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

As part of the Town Hall’s cultural season, an exhibition of paintings by Cécile Quercy.

L’événement EXPOSITION BULLE DE LIBERTÉ COLORÉE Aurignac a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE