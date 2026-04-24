EXPOSITION BULLE DE LIBERTÉ COLORÉE Place de la Mairie Aurignac
EXPOSITION BULLE DE LIBERTÉ COLORÉE Place de la Mairie Aurignac mardi 12 mai 2026.
Aurignac
EXPOSITION BULLE DE LIBERTÉ COLORÉE
Place de la Mairie HALL DE LA MAIRIE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 08:30:00
fin : 2026-05-29 12:00:00
Date(s) :
2026-05-12
Dans le cadre des expositions de la saison culturelle de la mairie, une exposition des peintures de Cécile Quercy.
Cécile Quercy a pris des cours de peinture de 1995 à 2018. L’art lui permet de s’évader et son imagination est grande. Arrivée au foyer de vie du Comtal en 2000 à Aurignac, elle a continué de peindre avec aisance et une grande liberté. Très créative, elle peint sur tout type de support. Cette exposition met en lumière son travail, coloré et libre. .
Place de la Mairie HALL DE LA MAIRIE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
As part of the Town Hall’s cultural season, an exhibition of paintings by Cécile Quercy.
L’événement EXPOSITION BULLE DE LIBERTÉ COLORÉE Aurignac a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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