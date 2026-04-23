VISITES DU CHÂTEAU COMTAL ET SON DONJON Place Madrid Aurignac

Aurignac

VISITES DU CHÂTEAU COMTAL ET SON DONJON

Place Madrid CHÂTEAU COMTAL Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:00:00

fin : 2026-08-31 13:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Visitez librement le château et son donjon, et découvrez la vue panoramique sur la chaine des Pyrénées et les vallons d’Aurignac !

Visiter le château comtal, c’est vivre une expérience hors du temps !

Vous pourrez voir où se situait le logis du seigneur, découvrir dans la tour, les reproductions des cinq célèbres tapisseries de la Dame à la Licorne puis partir à l’assaut du donjon et rêver devant les sommets de la chaine pyrénéenne tout en cherchant à les localiser grâce à la table d’orientation. Après toutes ces émotions, vous pourrez profiter d’un moment de détente et vous amuser avec les jeux en bois qui vous attendent dans la cours du château ou bien vous reposer à la table de pique-nique à l’ombre de l’arbre. .

Place Madrid CHÂTEAU COMTAL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Take a free tour of the château and its keep, and discover the panoramic view over the Pyrenees and the Aurignac valleys!

L’événement VISITES DU CHÂTEAU COMTAL ET SON DONJON Aurignac a été mis à jour le 2026-04-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE