LE REPÈRE VÉLO LA CAFETIERE Aurignac
LE REPÈRE VÉLO LA CAFETIERE Aurignac samedi 13 juin 2026.
Aurignac
LE REPÈRE VÉLO
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 13:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-11
Le Repère Vélo devient… un atelier de co-réparation et auto-réparation de vélo !
Chaque 1er samedi à 2 chiffres du mois, venez avec votre vélo pour apprendre à le réparer et à l’entretenir !
Les outils sont mis à disposition ainsi que des pièces neuves ou d’occasion, et des bénévoles mécanos amateurs sont présents pour vous aider.
On apprend ensemble !
Pièces et matériel sont en vente à l’atelier.
Inscription sur place à La Cafetière ou par mail. .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Le Repère Vélo becomes… a workshop for bike co-repair and self-repair!
L’événement LE REPÈRE VÉLO Aurignac a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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