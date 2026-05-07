LE REPÈRE VÉLO LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

LE REPÈRE VÉLO

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 13:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11

Le Repère Vélo devient… un atelier de co-réparation et auto-réparation de vélo !

Chaque 1er samedi à 2 chiffres du mois, venez avec votre vélo pour apprendre à le réparer et à l’entretenir !

Les outils sont mis à disposition ainsi que des pièces neuves ou d’occasion, et des bénévoles mécanos amateurs sont présents pour vous aider.

On apprend ensemble !

Pièces et matériel sont en vente à l’atelier.

Inscription sur place à La Cafetière ou par mail. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Le Repère Vélo becomes… a workshop for bike co-repair and self-repair!

L’événement LE REPÈRE VÉLO Aurignac a été mis à jour le 2026-05-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE