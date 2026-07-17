ALBERI SONORI – Matizia, La Cafetière, Aurignac

Informations pratiques

ALBERI SONORI – Matizia Dimanche 9 août, 18h30 La Cafetière Haute-Garonne

Participation Libre et nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T18:30:00+02:00 – 2026-08-09T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T18:30:00+02:00 – 2026-08-09T20:00:00+02:00

Depuis 2010, Alberi Sonori développe une création musicale ancrée dans les traditions vivantes de l’Italie, abordées comme des matières en constante transformation.

Installé en France depuis 2018, le projet s’enrichit de nouvelles collaborations et d’influences occitanes et ibériques, tout en conservant la musique traditionnelle italienne comme fil rouge.

Lauréat du dispositif SILO en 2022, Alberi Sonori crée Matizia, une œuvre qui approfondit son travail sur la polyphonie, la polyrythmie et le dialogue entre instruments traditionnels. Le groupe se produit régulièrement sur des scènes nationales et internationales, dans des contextes professionnels allant des festivals aux théâtres et scènes culturelles.

Avec Giuseppe Ponzo, Cinzia Minotti, Valeria Vitrano, Livia Giaffreda

Participation Libre mais nécessaire

+ Restauration sur place !

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacafetiere-aurignac.fr/la-progra/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « options »: {« _view »: {« values »: {« grid »: « Grid », « list »: « List »}, « label »: « Folder view », « value »: « list »}, « _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 400}}, « html »: «

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Alberi Sonori réinvente les traditions musicales italiennes. Un projet qui dialogue avec les cultures occitanes et ibériques. Lauréat SILO 2022 avec Matizia, il rayonne en France et à l’international!

Olivier Roman Garcia