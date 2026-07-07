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ATELIER DESSIN PALÉOLITHIQUE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

mardi 7 juillet 2026 · MUSÉE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac

ATELIER DESSIN PALÉOLITHIQUE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN
Adresse
Avenue Benabarre
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif enfant

Aurignac

ATELIER DESSIN PALÉOLITHIQUE

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Réalisez des dessins à l’ocre et au charbon en vous inspirant des peintures des grottes du Paléolithique.
Atelier à partir de 3 ans, les mardis.
Durée 1 heure
Réservation conseillée, places limitées 5  .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Create drawings in ochre and charcoal inspired by Paleolithic cave paintings.

L’événement ATELIER DESSIN PALÉOLITHIQUE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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