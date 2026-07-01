ATELIER MUSIQUE FABRICATION D’UN RHOMBE MUSEE DE L AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

ATELIER MUSIQUE FABRICATION D’UN RHOMBE

MUSEE DE L AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Les ateliers créatifs du Musée de l’Aurignacien vous invitent à découvrir le monde musical de la préhistoire.

Découvertes des instruments sonores de la préhistoire et fabrication d’un rhombe en bois.

A partir de 7 ans.

Places limitées. Réservation conseillée! 5 .

MUSEE DE L AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Musée de l’Aurignacien’s creative workshops invite you to discover the musical world of prehistory.

L’événement ATELIER MUSIQUE FABRICATION D’UN RHOMBE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE