ATELIER MUSIQUE FABRICATION D’UN RHOMBE MUSEE DE L AURIGNACIEN Aurignac
mercredi 8 juillet 2026 · MUSEE DE L AURIGNACIEN · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
ATELIER MUSIQUE FABRICATION D’UN RHOMBE
MUSEE DE L AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-29 15:30:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Les ateliers créatifs du Musée de l’Aurignacien vous invitent à découvrir le monde musical de la préhistoire.
Découvertes des instruments sonores de la préhistoire et fabrication d’un rhombe en bois.
A partir de 7 ans.
Places limitées. Réservation conseillée! 5 .
MUSEE DE L AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Musée de l’Aurignacien’s creative workshops invite you to discover the musical world of prehistory.
L’événement ATELIER MUSIQUE FABRICATION D’UN RHOMBE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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