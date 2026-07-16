JUNE BUG, La Cafetière, Aurignac

Informations pratiques

JUNE BUG Mercredi 29 juillet, 19h00 La Cafetière Haute-Garonne

Participation libre et nécessaire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T19:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:00:00+02:00

JUNE BUG « Electronic Folk » // LABELS : Araki

L’orage gronde sur les old harry rocks. Imaginez une montagne qui brûle et pourtant une lueur paisible qui s’y installerait. La brume se dissipe, la voix nous enveloppe. Des sonorités folk, ils n’en font ni feu ni lieu et on vagabonde quelque part entre les musiques bricolées de Tune Yards, les titres sombres de Billie Eilish, les mesures répétitives de Stereolab et la plume sensible de Kae Tempest.

Sur scène, les fréquences électro qui parlent au ventre, la guitare lacérée, la lumière des synthés, les émotions exacerbées comme une réponse à la fureur du dehors. » Domination, célébrités, contradictions, réflexion personnelle sur un monde en perte de sens. Leur dernier album “Fearless” n’échappe pas à la règle, l’exploration c’est sans doute ce qui les anime le plus.

Restauration sur place

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacafetiere-aurignac.fr/ »}] [{« data »: {« author »: « June Bug », « cache_age »: 86400, « description »: « JUNE BUG u2014 LIVE SESSION @LA GRIFFE nn00:00 CLAP YOUR HANDSn03:34 NOT SO FAIRY FISHY TALEn09:20 BITE MEnnwww.junebug.frnnInstagram https://instagram.com/june_bug_musicnFacebook https://www.facebook.com/junebugacoustic/nBooking jocelyn@patchrock.comnnCREDITSnnWritten & Composed u2014 JUNE BUGnSarah Decroocq & Bu00e9ryl BenyoucefnMixing u2014 Fru00e9du00e9ric FlammenMastering u2014 R3myBoynRecorded in the basement of La Griffe in Lille, Fr, by Fru00e9du00e9ric FlammennATTIC ADDICTnDirection u2014 Djavanshir N. nSecond Camera u2014 Matthieu DepreznVideo Editing u2014 Anthony CarneironColor Grading u2014 Anthony Carneiro & Djavanshir N. nnLighting u2014 Claire Lorthioir & Djavanshir N. nStyling u2014 Lsy CoachimagenMUA u2014 Cindy GuillottennSpecial thanks to nMarie et Lucie u2014 LA GRIFFEnAntoine LepotnAnd to the amazing crowd who brought this session to life », « type »: « video », « title »: « JUNE BUG – Live Session @LA GRIFFE », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/SFVtoTxCGpQ/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=SFVtoTxCGpQ », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCGv2jGbZpJjzDDByFr1CIwQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Entre folk et électro, JUNE BUG c’est un univers sensible et intense, porté par une voix envoûtante, des synthés lumineux et des rythmes qui prennent aux tripes.

DJAVANSHIR