VISITE-ATELIER LES BÂTISSEURS DU CHÂTEAU Aurignac
VISITE-ATELIER LES BÂTISSEURS DU CHÂTEAU Aurignac mardi 21 juillet 2026.
Aurignac
VISITE-ATELIER LES BÂTISSEURS DU CHÂTEAU
COURS DU CHÂTEAU Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-08-04 11:30:00
Date(s) :
2026-07-21 2026-08-04
Rendez-vous en famille avec le Moyen-âge.
Après avoir parcouru les ruelles de la première enceinte médiévale d’Aurignac, l’atelier débute avec une démonstration de l’utilisation d’outils de mesure médiévaux la corde à 13 nœuds et la pige.
A vous ensuite de reproduire des figures de construction avec ces outils l’arrondi d’une tour, le plan quadrangulaire du château, l’arc d’une porte… Ces défis seront l’occasion d’appliquer des principes géométriques de manière ludique.
Pour tout public
Accessible aux poussettes,
Accessible aux personnes en situation de handicap moteur seul ou accompagné, mental, cognitif et psychique. 5 .
COURS DU CHÂTEAU Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A family rendezvous with the Middle Ages.
L’événement VISITE-ATELIER LES BÂTISSEURS DU CHÂTEAU Aurignac a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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