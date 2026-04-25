Aurignac

VISITE-ATELIER LES BÂTISSEURS DU CHÂTEAU

COURS DU CHÂTEAU Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:00:00

fin : 2026-08-04 11:30:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-04

Rendez-vous en famille avec le Moyen-âge.

Après avoir parcouru les ruelles de la première enceinte médiévale d’Aurignac, l’atelier débute avec une démonstration de l’utilisation d’outils de mesure médiévaux la corde à 13 nœuds et la pige.

A vous ensuite de reproduire des figures de construction avec ces outils l’arrondi d’une tour, le plan quadrangulaire du château, l’arc d’une porte… Ces défis seront l’occasion d’appliquer des principes géométriques de manière ludique.

Pour tout public

Accessible aux poussettes,

Accessible aux personnes en situation de handicap moteur seul ou accompagné, mental, cognitif et psychique. 5 .

COURS DU CHÂTEAU Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A family rendezvous with the Middle Ages.

L’événement VISITE-ATELIER LES BÂTISSEURS DU CHÂTEAU Aurignac a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE