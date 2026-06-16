NUIT DES ÉTOILES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
NUIT DES ÉTOILES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac vendredi 7 août 2026.
Aurignac
NUIT DES ÉTOILES
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Le musée de l’Aurignacien vous convie à La Nuit des Étoiles
Accompagné de Pascal Giraudel, passionné d’astronomie, vous découvrirez dans l’après-midi les éclipses solaires sous un tout nouvel angle. En soirée, profitez d’un food-truck pour manger sous le ciel étoilé du Comminges avant de passer la soirée à observer les étoiles, la lune, les nébuleuses les galaxies…
Gratuit
Tout public .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Aurignacian Museum invites you to La Nuit des Étoiles
L’événement NUIT DES ÉTOILES Aurignac a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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