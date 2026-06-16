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NUIT DES ÉTOILES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

NUIT DES ÉTOILES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

NUIT DES ÉTOILES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac vendredi 7 août 2026.

Lieu : MUSÉE DE L'AURIGNACIEN

Adresse : Avenue Benabarre

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Aurignac

NUIT DES ÉTOILES

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Le musée de l’Aurignacien vous convie à La Nuit des Étoiles
Accompagné de Pascal Giraudel, passionné d’astronomie, vous découvrirez dans l’après-midi les éclipses solaires sous un tout nouvel angle. En soirée, profitez d’un food-truck pour manger sous le ciel étoilé du Comminges avant de passer la soirée à observer les étoiles, la lune, les nébuleuses les galaxies…

Gratuit
Tout public   .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The Aurignacian Museum invites you to La Nuit des Étoiles

L’événement NUIT DES ÉTOILES Aurignac a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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