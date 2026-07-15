FÊTES DE LA SAINT PIERRE Aurignac
vendredi 31 juillet 2026 · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
FÊTES DE LA SAINT PIERRE
Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-31
Venez partager un moment festif et convivial grâce à ces quatre jours de réjouissances !
Pour ses 51 ans , le Comité des fêtes fait sa Beauf Party !
Mettez vous sur votre 51 et sortez votre bob, votre bermuda à fleurs, vos claquettes et le marcel du club de rugby !
Les repas sont fait maison par leurs cuistos…
Tous les jours, venez retrouver la fête foraine sur la Place du Foirail et la buvette sur la Place de la Mairie. Pensez à ramener vos couverts !!!
Réservations au Bureau d’Information Touristique d’Aurignac, ou sur les réseaux sociaux du Comité des fêtes. .
Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come and share a festive and convivial moment thanks to these four days of festivities!
L’événement FÊTES DE LA SAINT PIERRE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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