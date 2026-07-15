VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC Boulevard Bertrand Adoue Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC

Boulevard Bertrand Adoue Ancienne Salle Paroissiale Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR

11

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-03

Viens rencontrer et passer un bon moment avec les jeunes de la MJC !

Au programme Du sport et de la détente du lundi 3 août au jeudi 6 août (inscription ouverte , plus d’info sur le site de le MJC du Saint-gaudinois)

4 jours de programmes bien variés.

Adhésion 11 € obligatoire pour participer aux activités.

Pour les repas sur place et en sortie, pensez à prendre un pique-nique et un goûter(micro-onde et frigo sur place) 11 .

Boulevard Bertrand Adoue Ancienne Salle Paroissiale Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie animaurignac@mjc-st-gaudens.org

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English :

Come and meet the young people of the MJC!

L’événement VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC Aurignac a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE