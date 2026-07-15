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VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC Boulevard Bertrand Adoue Aurignac

lundi 3 août 2026 · Boulevard Bertrand Adoue · Aurignac

VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC Boulevard Bertrand Adoue Aurignac

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Boulevard Bertrand Adoue
Adresse
Ancienne Salle Paroissiale
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
11 11 11 Tarif enfant

Aurignac

VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC

Boulevard Bertrand Adoue Ancienne Salle Paroissiale Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-03

Viens rencontrer et passer un bon moment avec les jeunes de la MJC !
Au programme Du sport et de la détente du lundi 3 août au jeudi 6 août (inscription ouverte , plus d’info sur le site de le MJC du Saint-gaudinois)

4 jours de programmes bien variés.

Adhésion 11 € obligatoire pour participer aux activités.
Pour les repas sur place et en sortie, pensez à prendre un pique-nique et un goûter(micro-onde et frigo sur place) 11  .

Boulevard Bertrand Adoue Ancienne Salle Paroissiale Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie   animaurignac@mjc-st-gaudens.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and meet the young people of the MJC!

L’événement VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC Aurignac a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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