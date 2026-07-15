VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC Boulevard Bertrand Adoue Aurignac
lundi 3 août 2026 · Boulevard Bertrand Adoue · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC
Boulevard Bertrand Adoue Ancienne Salle Paroissiale Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 11 – 11 – EUR
11
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-03
Viens rencontrer et passer un bon moment avec les jeunes de la MJC !
Au programme Du sport et de la détente du lundi 3 août au jeudi 6 août (inscription ouverte , plus d’info sur le site de le MJC du Saint-gaudinois)
4 jours de programmes bien variés.
Adhésion 11 € obligatoire pour participer aux activités.
Pour les repas sur place et en sortie, pensez à prendre un pique-nique et un goûter(micro-onde et frigo sur place) 11 .
Boulevard Bertrand Adoue Ancienne Salle Paroissiale Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie animaurignac@mjc-st-gaudens.org
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English :
Come and meet the young people of the MJC!
L’événement VACANCES D’ÉTÉ À LA MJC Aurignac a été mis à jour le 2026-07-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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