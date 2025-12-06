CONCERT TWO DOLLAR BILL LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

CONCERT TWO DOLLAR BILL

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le duo Two Dollar Bill vous emporte dans son univers Bluegrass authentique et passionné.

De Tony Rice à Jean-Sébastien Bach, ces deux guitaristes revisitent le flat-picking et se l’approprie pour vous présenter un concert haut en couleur et en émotion.

Clément Fournier, AKA Bambi, guitariste, mandoliniste et violoniste, a pour mot d’ordre Le travail , il passe ses journées à agrandir son répertoire et ne manque pas d’étoffer toujours un peu plus les propositions du Two Dollar Bill.

Damien Carmeille-Mélich, guitariste, bosse la guitare depuis 20 ans et le bluegrass depuis 10 ans.

Ces deux acolytes se rejoignent sur le travail du style, et ne manqueront pas de vous le prouver !

Participation Libre mais nécessaire

Restauration sur place .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The duo Two Dollar Bill takes you on a journey into their authentic and passionate world of bluegrass.

L’événement CONCERT TWO DOLLAR BILL Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE