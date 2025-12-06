ELIMBERRI, La Cafetière, Aurignac
dimanche 12 juillet 2026 · La Cafetière · Aurignac
Informations pratiques
ELIMBERRI Dimanche 12 juillet, 18h30 La Cafetière Haute-Garonne
Participation Libre mais nécessaire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-12T18:30:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T18:30:00+02:00 – 2026-07-12T20:00:00+02:00
Elimberri c’est la rencontre de deux auteurs-compositeurs-interprètes : Pantxix Bidart, basque, et Primaël Montgauzi, gascon. Réunis lors des Rencontres d’Astaffort en 2022, ils mêlent leurs langues, leurs cultures et leurs univers musicaux dans une création poétique et engagée.
Le nom « Elimberri », ancien nom basque d’Auch, rappelle les racines communes des cultures basque et gasconne. Signifiant aussi « village nouveau », il évoque une société ouverte à la diversité, au respect des cultures et de la nature.
Conçu comme une veillée musicale, le spectacle alterne émotion, joie et poésie. Chansons originales, poèmes et collectages s’entrelacent pour faire dialoguer héritage ancestral et monde contemporain. Elimberri fait résonner les voix des anciens, des poètes et des sages afin d’éclairer notre présent.
Durée : 1h15. Instruments : voix, guitares, accordéon, tom basse.
Lien d’écoute : https://elimberri.bandcamp.com/album/elimberri
La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacafetiere-aurignac.fr/ »}] [{« link »: « https://elimberri.bandcamp.com/album/elimberri »}]
Elimberri c’est la rencontre poétique et engagée de deux auteurs-compositeurs-interprètes : Pantxix Bidart, basque, et Primaël Montgauzi, gascon Occitan basque
Elimberri
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