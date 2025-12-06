BAL DES POMPIERS Quartier Saint-Joseph Aurignac

Aurignac

BAL DES POMPIERS

Quartier Saint-Joseph CENTRE DE SECOURS (SDIS) Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez nous rejoindre pour passer un bon moment convivial ! L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac vous attend nombreux !

Pour cette nouvelle édition du Bal des Pompiers, retrouvez des ateliers de gestes d’urgence dans l’après-midi, puis rejoignez nous pour le repas (pensez à ramener vos couverts) !

Réservations pour le repas auprès de l’ASP d’Aurignac. 15 .

Quartier Saint-Joseph CENTRE DE SECOURS (SDIS) Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie aspaurignac@gmail.com

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English :

Come and join us for a great time! The Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac is looking forward to seeing you!

L’événement BAL DES POMPIERS Aurignac a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE