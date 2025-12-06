BAL DES POMPIERS Quartier Saint-Joseph Aurignac
BAL DES POMPIERS Quartier Saint-Joseph Aurignac lundi 13 juillet 2026.
Aurignac
BAL DES POMPIERS
Quartier Saint-Joseph CENTRE DE SECOURS (SDIS) Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez nous rejoindre pour passer un bon moment convivial ! L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac vous attend nombreux !
Pour cette nouvelle édition du Bal des Pompiers, retrouvez des ateliers de gestes d’urgence dans l’après-midi, puis rejoignez nous pour le repas (pensez à ramener vos couverts) !
Réservations pour le repas auprès de l’ASP d’Aurignac. 15 .
Quartier Saint-Joseph CENTRE DE SECOURS (SDIS) Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie aspaurignac@gmail.com
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English :
Come and join us for a great time! The Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac is looking forward to seeing you!
L’événement BAL DES POMPIERS Aurignac a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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