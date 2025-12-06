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BAL DES POMPIERS Quartier Saint-Joseph Aurignac

BAL DES POMPIERS Quartier Saint-Joseph Aurignac

BAL DES POMPIERS Quartier Saint-Joseph Aurignac lundi 13 juillet 2026.

Lieu
Quartier Saint-Joseph
Adresse
CENTRE DE SECOURS (SDIS)
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Aurignac

BAL DES POMPIERS

Quartier Saint-Joseph CENTRE DE SECOURS (SDIS) Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez nous rejoindre pour passer un bon moment convivial ! L’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac vous attend nombreux !
Pour cette nouvelle édition du Bal des Pompiers, retrouvez des ateliers de gestes d’urgence dans l’après-midi, puis rejoignez nous pour le repas (pensez à ramener vos couverts) !
Réservations pour le repas auprès de l’ASP d’Aurignac. 15  .

Quartier Saint-Joseph CENTRE DE SECOURS (SDIS) Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie   aspaurignac@gmail.com

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English :

Come and join us for a great time! The Amicale des Sapeurs Pompiers d’Aurignac is looking forward to seeing you!

L’événement BAL DES POMPIERS Aurignac a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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