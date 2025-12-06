CONCERT ELIMBERRI LA CAFETIERE Aurignac
CONCERT ELIMBERRI LA CAFETIERE Aurignac dimanche 12 juillet 2026.
Aurignac
CONCERT ELIMBERRI
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Elimberri c’est la rencontre de deux auteurs-compositeurs-interprètes Pantxix Bidart, basque, et Primaël Montgauzi, gascon.
Réunis lors des Rencontres d’Astaffort en 2022, Pantxix Bidart et Primaël Montgauzi mêlent leurs langues, leurs cultures et leurs univers musicaux dans une création poétique et engagée.
Le nom Elimberri , ancien nom basque d’Auch, rappelle les racines communes des cultures basque et gasconne. Signifiant aussi village nouveau , il évoque une société ouverte à la diversité, au respect des cultures et de la nature.
Conçu comme une veillée musicale, le spectacle alterne émotion, joie et poésie. Chansons originales, poèmes et collectages s’entrelacent pour faire dialoguer héritage ancestral et monde contemporain. Elimberri fait résonner les voix des anciens, des poètes et des sages afin d’éclairer notre présent.
Durée 1h15.
Participation Libre mais nécessaire
Restauration sur place .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Elimberri is the collaboration between two singer-songwriters: Pantxix Bidart, a Basque, and Prima%EBl Montgauzi, a Gascon.
L’événement CONCERT ELIMBERRI Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- Apéro Histoire(s) : Les populations SAN, La Cafetière, Aurignac 24 juin 2026
- APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac 24 juin 2026
- VISITES DU CHÂTEAU COMTAL ET SON DONJON Place Madrid Aurignac 1 juillet 2026
- LA CAFETIÈRE LIT ! Aurignac 4 juillet 2026
- LES MISÉRABLES LA CAFETIERE Aurignac 5 juillet 2026