CONCERT ELIMBERRI LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

CONCERT ELIMBERRI

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Elimberri c’est la rencontre de deux auteurs-compositeurs-interprètes Pantxix Bidart, basque, et Primaël Montgauzi, gascon.

Réunis lors des Rencontres d’Astaffort en 2022, Pantxix Bidart et Primaël Montgauzi mêlent leurs langues, leurs cultures et leurs univers musicaux dans une création poétique et engagée.

Le nom Elimberri , ancien nom basque d’Auch, rappelle les racines communes des cultures basque et gasconne. Signifiant aussi village nouveau , il évoque une société ouverte à la diversité, au respect des cultures et de la nature.

Conçu comme une veillée musicale, le spectacle alterne émotion, joie et poésie. Chansons originales, poèmes et collectages s’entrelacent pour faire dialoguer héritage ancestral et monde contemporain. Elimberri fait résonner les voix des anciens, des poètes et des sages afin d’éclairer notre présent.

Durée 1h15.

Participation Libre mais nécessaire

Restauration sur place .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Elimberri is the collaboration between two singer-songwriters: Pantxix Bidart, a Basque, and Prima%EBl Montgauzi, a Gascon.

L’événement CONCERT ELIMBERRI Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE