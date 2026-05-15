MYTHOLOGIES place Madrid Aurignac

Aurignac

MYTHOLOGIES

place Madrid COUR DU CHÂTEAU Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 18:30:00

fin : 2026-07-19 19:30:00

Date(s) :

2026-07-19

Un spectacle de théâtre clownesque proposé par la Compagnie Papier Machins, dans le joli site du château comtal.

Accroche-toi spectateur et embarque avec 2 artistes de génie dans une vision ultra moderne et revisitée de la Mythologie !

Comment mettre au monde un taureau hors mariage et construire un labyrinthe en 15 secondes ! Mais aussi comment régler ses différents avec la justice, sa belle-mère et Zeus lorsqu’on est un demi Dieu ?

Et, comment jouer tout ça quand on n’est que deux ?

Distribution Marion Nguyen The etJean-Noel Masson

Tout public à partir de 7 ans

Accessibilité Personnes en situation de handicap moteur, accompagné ou non, personnes accompagnées d’une poussette, personnes en situation de handicap mental, cognitif et psychique.

Repli au boulodrome en cas de mauvais temps. 10 .

place Madrid COUR DU CHÂTEAU Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A clown-style theater performance presented by the Compagnie Papier Machins at the beautiful Château Comtal.

L’événement MYTHOLOGIES Aurignac a été mis à jour le 2026-06-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE