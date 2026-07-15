Informations pratiques

Aurignac

CONCERT CANALETTO

ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS D’AURIGNAC Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 21:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Venez nombreux !

Polyphonie et chants du monde, a capella ou accompagnés guitare accordéon. 13 .

ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS D’AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Come in large numbers!

L’événement CONCERT CANALETTO Aurignac a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE