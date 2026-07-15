AGENDA · Aurignac
CONCERT CANALETTO Aurignac
jeudi 16 juillet 2026 · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
CONCERT CANALETTO
ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS D’AURIGNAC Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Venez nombreux !
Polyphonie et chants du monde, a capella ou accompagnés guitare accordéon. 13 .
ÉGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS D’AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Come in large numbers!
L’événement CONCERT CANALETTO Aurignac a été mis à jour le 2026-07-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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