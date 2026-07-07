CIRQUE LIDO JE (RE)DIS OUI ! SIMILICIRCUS Lieu-dit Monde Aurignac
mardi 21 juillet 2026 · Lieu-dit Monde · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
CIRQUE LIDO JE (RE)DIS OUI ! SIMILICIRCUS
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
SimiliCircus Groupe de création du Lido de jeunes circassiens et circassiennes de 12 ans et demi à 17ans et demi.
Après le grand succès de Je dis OUI , les Similis cherchent de nouvelles idées pour leur 2ème film Je (re)dis OUI , au travers d’un incroyable tournage plein de rebondissements, de mouvements et de passion. Vous y verrez une scénographie faîte de paillettes et de confettis ; rythmé par de l’acrobatie, du jonglage mais surtout ces grands spécimens … les Similis, eux même!
Vont-ils réussir à arriver au bout de ce 2ème film? À vous de le découvrir…
Avec Nina, Coline, Paz, Vadim, Gaspard, Arthur, Camille,Tiago, Gabrielle, Manon, Alma Antoine & Gabriel
Mise en scène Alizée Gilbert & Camille Fiorile
Durée 1h
Ouverture du site à 19h,
Buvette sur place
Entrée libre .
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
SimiliCircus A creative group at the Lido made up of young circus performers aged 12½ to 17½.
L’événement CIRQUE LIDO JE (RE)DIS OUI ! SIMILICIRCUS Aurignac a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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