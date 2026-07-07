CIRQUE LIDO JE (RE)DIS OUI ! SIMILICIRCUS Lieu-dit Monde Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

CIRQUE LIDO JE (RE)DIS OUI ! SIMILICIRCUS

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

SimiliCircus Groupe de création du Lido de jeunes circassiens et circassiennes de 12 ans et demi à 17ans et demi.

Après le grand succès de Je dis OUI , les Similis cherchent de nouvelles idées pour leur 2ème film Je (re)dis OUI , au travers d’un incroyable tournage plein de rebondissements, de mouvements et de passion. Vous y verrez une scénographie faîte de paillettes et de confettis ; rythmé par de l’acrobatie, du jonglage mais surtout ces grands spécimens … les Similis, eux même!

Vont-ils réussir à arriver au bout de ce 2ème film? À vous de le découvrir…

Avec Nina, Coline, Paz, Vadim, Gaspard, Arthur, Camille,Tiago, Gabrielle, Manon, Alma Antoine & Gabriel

Mise en scène Alizée Gilbert & Camille Fiorile

Durée 1h

Ouverture du site à 19h,

Buvette sur place

Entrée libre .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

SimiliCircus A creative group at the Lido made up of young circus performers aged 12½ to 17½.

L’événement CIRQUE LIDO JE (RE)DIS OUI ! SIMILICIRCUS Aurignac a été mis à jour le 2026-06-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE