ATELIER PARURES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
vendredi 31 juillet 2026 · MUSÉE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
ATELIER PARURES
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31 12:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques en vous fabricant vos propres parures !
Sculpture de perles et fabrication de parure à l’aide d’éléments naturels (pierres, coquillages, plumes…)
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans. Places limités Réservation conseillée ! 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
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English :
Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs by making your own ornaments!
L’événement ATELIER PARURES Aurignac a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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