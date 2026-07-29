DÉMONSTRATION DE TAILLE DE SILEX ET D’ALLUMAGE DU FEU Aurignac
mercredi 29 juillet 2026 · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
DÉMONSTRATION DE TAILLE DE SILEX ET D’ALLUMAGE DU FEU
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
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Le musée vous offre la possibilité de découvrir cet art de la nuit des temps. Passionnant !
Découvrez l’évolution des techniques de taille du silex et d’allumage du feu utilisées par nos ancêtres.
Tout public 4 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com
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English :
The museum offers you the chance to discover this art from the dawn of time. A fascinating experience!
L’événement DÉMONSTRATION DE TAILLE DE SILEX ET D’ALLUMAGE DU FEU Aurignac a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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