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DÉMONSTRATION DE TAILLE DE SILEX ET D’ALLUMAGE DU FEU Aurignac

mercredi 29 juillet 2026 · Aurignac

DÉMONSTRATION DE TAILLE DE SILEX ET D’ALLUMAGE DU FEU Aurignac

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
4 4 4 Tarif réduit

Aurignac

DÉMONSTRATION DE TAILLE DE SILEX ET D’ALLUMAGE DU FEU

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 16:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :
2026-07-29 2026-07-31 2026-08-05 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-19 2026-08-21 2026-08-26 2026-08-28

Le musée vous offre la possibilité de découvrir cet art de la nuit des temps. Passionnant !
Découvrez l’évolution des techniques de taille du silex et d’allumage du feu utilisées par nos ancêtres.

Tout public 4  .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72  accueil@musee-aurignacien.com

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English :

The museum offers you the chance to discover this art from the dawn of time. A fascinating experience!

L’événement DÉMONSTRATION DE TAILLE DE SILEX ET D’ALLUMAGE DU FEU Aurignac a été mis à jour le 2026-07-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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