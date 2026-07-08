BALADE COMMENTÉE VERS L’ABRI avenue de Bénabarre Aurignac

Informations pratiques

Aurignac

BALADE COMMENTÉE VERS L’ABRI

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Et si vous découvriez un paysage comme vous ne l’aviez pas imaginé ?

Accompagné d’un médiateur du musée, vous découvrirez l’évolution des paysages, de la faune et la flore depuis la préhistoire, mais aussi l’histoire de la découverte de l’abri préhistorique d’Aurignac.

Prévoir des chaussures adaptées.

Balade commentée de 2 heures 3 km

Tout public à partir de 8 ans

Sous réserve des conditions météorologiques. 5 .

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if you discovered a landscape you’d never imagined?

L’événement BALADE COMMENTÉE VERS L’ABRI Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE