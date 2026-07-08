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BALADE COMMENTÉE VERS L’ABRI avenue de Bénabarre Aurignac

jeudi 9 juillet 2026 · avenue de Bénabarre · Aurignac

BALADE COMMENTÉE VERS L’ABRI avenue de Bénabarre Aurignac

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
avenue de Bénabarre
Adresse
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif

Aurignac

BALADE COMMENTÉE VERS L’ABRI

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Et si vous découvriez un paysage comme vous ne l’aviez pas imaginé ?
Accompagné d’un médiateur du musée, vous découvrirez l’évolution des paysages, de la faune et la flore depuis la préhistoire, mais aussi l’histoire de la découverte de l’abri préhistorique d’Aurignac.

Prévoir des chaussures adaptées.
Balade commentée de 2 heures 3 km
Tout public à partir de 8 ans
Sous réserve des conditions météorologiques. 5  .

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if you discovered a landscape you’d never imagined?

L’événement BALADE COMMENTÉE VERS L’ABRI Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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