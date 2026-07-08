ATELIER ART SUR PIERRE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
vendredi 10 juillet 2026 · MUSÉE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
ATELIER ART SUR PIERRE
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-17 15:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques !
Réalisez gravures et dessins au moyen de pigments naturels et d’outils en silex.
Atelier d’1h accessible à partir de 5 ans. 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs!
L’événement ATELIER ART SUR PIERRE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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