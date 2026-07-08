UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Aurignac

ATELIER ART SUR PIERRE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

vendredi 10 juillet 2026 · MUSÉE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac

ATELIER ART SUR PIERRE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN
Adresse
Avenue de Benabarre
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif enfant

Aurignac

ATELIER ART SUR PIERRE

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:30:00
fin : 2026-07-17 15:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Traversez le temps et plongez dans les coutumes préhistoriques !
Réalisez gravures et dessins au moyen de pigments naturels et d’outils en silex.
Atelier d’1h accessible à partir de 5 ans. 5  .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step back in time and immerse yourself in prehistoric customs!

L’événement ATELIER ART SUR PIERRE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)