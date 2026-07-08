ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
mercredi 8 juillet 2026 · MUSÉE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac
Informations pratiques
Aurignac
ATELIER ANIMAUX D’ARGILE
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
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Travailler l’argile et en faire une statue d’animal préhistorique…
Venez reproduire les statuettes animales découvertes à l’Aurignacien en sculptant de l’argile !
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.
Tous les mardis et mercredis de juillet et août 2026
Places limitées Réservation conseillée 5 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Working with clay to create a statue of a prehistoric animal…
L’événement ATELIER ANIMAUX D’ARGILE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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