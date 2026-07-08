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ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

mercredi 8 juillet 2026 · MUSÉE DE L'AURIGNACIEN · Aurignac

ATELIER ANIMAUX D’ARGILE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
MUSÉE DE L'AURIGNACIEN
Adresse
Avenue de Benabarre
Ville
31420 Aurignac
Département
Haute-Garonne
Tarif
5 5 5 Tarif enfant

Aurignac

ATELIER ANIMAUX D’ARGILE

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Travailler l’argile et en faire une statue d’animal préhistorique…
Venez reproduire les statuettes animales découvertes à l’Aurignacien en sculptant de l’argile !
Atelier d’1h accessible à partir de 3 ans.
Tous les mardis et mercredis de juillet et août 2026
Places limitées Réservation conseillée 5  .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue de Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Working with clay to create a statue of a prehistoric animal…

L’événement ATELIER ANIMAUX D’ARGILE Aurignac a été mis à jour le 2026-07-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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