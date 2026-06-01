CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac vendredi 12 juin 2026.
Aurignac
CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif Groupe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le musée de l’Aurignacien présente…
Pour les Journées européennes de l’archéologie, Olivier Dayrens présente
La photo et l’archéologie histoire d’une technique au service d’une science humaine
Pensez à réserver !
Tout public .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
The Aurignacian Museum presents…
L’événement CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Aurignac a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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