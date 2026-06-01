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CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac vendredi 12 juin 2026.

Lieu : MUSÉE DE L'AURIGNACIEN

Adresse : Avenue Benabarre

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Tarif Groupe

Aurignac

CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Le musée de l’Aurignacien présente…
Pour les Journées européennes de l’archéologie, Olivier Dayrens présente
La photo et l’archéologie histoire d’une technique au service d’une science humaine

Pensez à réserver !
Tout public   .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

The Aurignacian Museum presents…

L’événement CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Aurignac a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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