Aurignac

L’HUMANITÉ TOUT ÇA TOUT ÇA

SQUARE SAINT-ROCH Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Un spectacle proposé par la Compagnie Kaktus

une petite fille et sa mère fuient la guerre et traversent clandestinement la frontière pour arriver en France. Nous les suivons dans leur périple, à la merci d’un quotidien fait de désillusions et de souffrances. Le récit nous est livré à travers la voix de la petite fille qui décrit par des mots simples, maladroits et sans métaphore la dureté du monde qu’elle affronte avec une mère désemparée.

En marge de la création de leur spectacle, la cie Kaktus propose un partage du texte de Mustapha Kharmoudi à travers une lecture en musique. Un moment d’intimité et de poésie autour de mots qui parlent d’exil et de déracinement. Un temps de partage autour d’un thème sensible et universel qui appelle à la mémoire de nos propres cheminements.

Durée 1h

Dès 13 ans

Accessibilité PMR Personnes handicap moteur accompagnés Personnes handicap mental, cognitif et psychique

Repli Théâtre Saint-Michel en cas de mauvais temps. .

SQUARE SAINT-ROCH Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A show by Compagnie Kaktus

L’événement L’HUMANITÉ TOUT ÇA TOUT ÇA Aurignac a été mis à jour le 2026-05-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE