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ÇA COMMENCE COMME ÇA rue Saint-Michel Aurignac

ÇA COMMENCE COMME ÇA rue Saint-Michel Aurignac

ÇA COMMENCE COMME ÇA rue Saint-Michel Aurignac vendredi 12 juin 2026.

Lieu : rue Saint-Michel

Adresse : THÉÂTRE SAINT-MICHEL

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Aurignac

ÇA COMMENCE COMME ÇA

rue Saint-Michel THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12 21:45:00

Date(s) :
2026-06-12

Théâtre Spectacle proposé par la Compagnie La Théière avec Isabelle Gaspar
Ça commence comme ça est un seul-en-scène écrit et interprété par Isabelle Gaspar. Elle y raconte, sa rencontre avec les livres, les œuvres et son désir de partage à travers ses expériences, ses découvertes et ses amours, car tout commence par là.
Ce n’est pas seulement une liste de coups de cœur littéraires ou artistiques, mais l’histoire de ceux qui l’ont inspirée, la quête aussi du premier livre ou du premier cadeau, et des proches qui les lui ont offerts.
Une autofiction autour de ce que certains nomment l’expérience ou le choc esthétique.

Durée 1h15
Dès 11 ans
Accessibilité PMR Personnes handicap moteur accompagnées Personnes en handicap mental, cognitif et psychique. 10  .

rue Saint-Michel THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Theater Performance by Compagnie La Théière with Isabelle Gaspar

L’événement ÇA COMMENCE COMME ÇA Aurignac a été mis à jour le 2026-05-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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