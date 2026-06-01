ÇA COMMENCE COMME ÇA rue Saint-Michel Aurignac

Aurignac

ÇA COMMENCE COMME ÇA

rue Saint-Michel THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12 21:45:00

Date(s) :

2026-06-12

Théâtre Spectacle proposé par la Compagnie La Théière avec Isabelle Gaspar

Ça commence comme ça est un seul-en-scène écrit et interprété par Isabelle Gaspar. Elle y raconte, sa rencontre avec les livres, les œuvres et son désir de partage à travers ses expériences, ses découvertes et ses amours, car tout commence par là.

Ce n’est pas seulement une liste de coups de cœur littéraires ou artistiques, mais l’histoire de ceux qui l’ont inspirée, la quête aussi du premier livre ou du premier cadeau, et des proches qui les lui ont offerts.

Une autofiction autour de ce que certains nomment l’expérience ou le choc esthétique.

Durée 1h15

Dès 11 ans

Accessibilité PMR Personnes handicap moteur accompagnées Personnes en handicap mental, cognitif et psychique. 10 .

rue Saint-Michel THÉÂTRE SAINT-MICHEL Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Theater Performance by Compagnie La Théière with Isabelle Gaspar

L’événement ÇA COMMENCE COMME ÇA Aurignac a été mis à jour le 2026-05-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE