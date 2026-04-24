FAIRE ÉVOLUER NOS MODES DE VIE ! Lieu-dit Monde Aurignac

Aurignac

FAIRE ÉVOLUER NOS MODES DE VIE !

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 13:30:00

fin : 2026-06-16 17:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Face aux défis du territoire la question de l’évolution de nos modes de vie est au cœur des transitions à mener. Mais comment s’y prendre ?

Pour répondre à cette question, le réseau des Tiers lieu du Comminges, avec le soutien de la Fondation de France, a sollicité Florence Busnot- Richard de l’association Graines d’Avenir et membre du Collège des transitions sociétales, et vous invite à partager les résultats de l’action recherche autour de la transformation des modes de vie

– Qu’entend-on au juste par modes de vie ?

Se déplacer, se loger, se nourrir, produire, consommer, interagir…Quel est le rôle des citoyens, des collectivités locales, des consulaires, des acteurs sociaux, … dans l’évolution des modes de vie ? Est-ce possible de transformer la société dans un délai court ?

Une innovation scientifique Un outil transformateur des modes de vie

Cet outil permet de renforcer la capacité d’agir en local et rendre les territoires acteurs de leur changements, attractifs et réactifs face aux changements climatiques et sociétaux. Cet outil travaille sur l’efficacité des politiques publiques ou privées de transformation des territoires. Il renforce la coopération des acteurs. .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Faced with the challenges facing the region, the question of how our lifestyles evolve is at the heart of the transitions we need to make. But how do we go about it?

L’événement FAIRE ÉVOLUER NOS MODES DE VIE ! Aurignac a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE