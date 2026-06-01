ATELIER WEEK-END TANGO LABO AL’CAMPO Lieu-dit Monde Aurignac
ATELIER WEEK-END TANGO LABO AL’CAMPO Lieu-dit Monde Aurignac samedi 13 juin 2026.
Aurignac
ATELIER WEEK-END TANGO LABO AL’CAMPO
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 190 – 190 – EUR
190
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-06-13 2026-07-10
Avec Gotan Comminges et RodolphO
Gotan Comminges et RodolphO vous proposent un cycle de labos/workshop tango immersifs .
Un cycle de 2 week-ends de 8 heures d’ateliers pluridisciplinaires en immersion avec regards croisés sur une thématique commune Un voyage dans le temps entre passé, présent et futur du Tango, une parole, une musique, une danse, des performances dans la cité 190 .
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Gotan Comminges and RodolphO
L’événement ATELIER WEEK-END TANGO LABO AL’CAMPO Aurignac a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- CONFÉRENCE DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 12 juin 2026
- ÇA COMMENCE COMME ÇA rue Saint-Michel Aurignac 12 juin 2026
- LE REPÈRE VÉLO LA CAFETIERE Aurignac 13 juin 2026
- L’HUMANITÉ TOUT ÇA TOUT ÇA lieu-dit Monde Aurignac 13 juin 2026
- JOURNÉES EUROPÉENNES DE L’ARCHÉOLOGIE Aurignac 13 juin 2026