ATELIER WEEK-END TANGO LABO AL’CAMPO Lieu-dit Monde Aurignac

Aurignac

ATELIER WEEK-END TANGO LABO AL’CAMPO

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 190 – 190 – EUR

190

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-10

Avec Gotan Comminges et RodolphO

Gotan Comminges et RodolphO vous proposent un cycle de labos/workshop tango immersifs .

Un cycle de 2 week-ends de 8 heures d’ateliers pluridisciplinaires en immersion avec regards croisés sur une thématique commune Un voyage dans le temps entre passé, présent et futur du Tango, une parole, une musique, une danse, des performances dans la cité 190 .

Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

With Gotan Comminges and RodolphO

L’événement ATELIER WEEK-END TANGO LABO AL’CAMPO Aurignac a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE