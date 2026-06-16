CIRQUE LIDO À BIEN Y PENSER JOKERS Lieu-dit Monde Aurignac
CIRQUE LIDO À BIEN Y PENSER JOKERS Lieu-dit Monde Aurignac mardi 7 juillet 2026.
Aurignac
CIRQUE LIDO À BIEN Y PENSER JOKERS
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Jokers Groupe de création du Lido des 12 ans et demi aux 17ans et demi.
On a tous notre avis sur la chute qui va arriver, on l’anticipe pour mieux se relever mais parfois il faut revenir en arrière pour mieux comprendre, pour mieux voir.
Chacun raconte son histoire, et quand la bouche se tait, le corps parle.
Avec Margo, Xoan, Victor, Eliot, Joséphine, Thomas, Mélody, Lucie, Baptiste, Isao, Soluahn, Selma, Alma, Siho, Jasmin& Éloïse
Mise en scène Agathe Lauriou & Rick Pulford
Durée 1h
Ouverture du site à 19h, bar sur place
Entrée libre .
Lieu-dit Monde LA GLISSADE Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Jokers Creative group at the Lido for ages 12½ to 17½.
L’événement CIRQUE LIDO À BIEN Y PENSER JOKERS Aurignac a été mis à jour le 2026-06-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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