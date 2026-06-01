APERO-HISTOIRE LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

APERO-HISTOIRE

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Apéro Histoire à La Cafetière. Le thème de ce soir Les populations San nos ancêtres chasseurs cueilleurs au sud de l’Afrique .

Ces populations millénaires nous livrent de formidables témoignages depuis la Préhistoire et soulèvent également de nombreuses interrogations.

Qui sont les San d’hier ? Et qui sont les San d’aujourd’hui ?

A travers le prisme de l’archéologie, cette communication s’intéresse à une présentation des cultures San depuis la Préhistoire jusqu’au 21ème siècle.

Une rencontre présentée par Sébastien Marzin, directeur du Musée de l’Aurignacien et chercheur associé UMR 5608 TRACES Université de Toulouse 2. .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Apéro Histoire at La Cafetière. Tonight’s theme is San populations: our hunter-gatherer ancestors in southern Africa .

L’événement APERO-HISTOIRE Aurignac a été mis à jour le 2026-06-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE