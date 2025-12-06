LES MISÉRABLES LA CAFETIERE Aurignac

Aurignac

LES MISÉRABLES

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Une relecture burlesque, décapante et vibrante d’émotion !

Dans un théâtre de tréteaux minimal et inventif, les métamorphoses s’enchaînent à vue.

Le rythme est effréné narrations incarnées, courses-poursuites débridées, scènes tragiques, barricade chorégraphiée, éclats de rire et silences suspendus. Du bouffon au tragique, du grotesque au sensible, les registres s’entrechoquent et se répondent, donnant toute sa force à cette grande aventure humaine.

Une fresque populaire, participative et généreuse, pensée pour rassembler largement et faire de l’espace public un véritable terrain de jeu théâtral.

5 comédiens, 27 personnages.

Tout public à partir de 6 ans Durée 1h25 .

LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

A burlesque, raunchy, and emotionally charged retelling!

L’événement LES MISÉRABLES Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE