LES MISÉRABLES LA CAFETIERE Aurignac
LES MISÉRABLES LA CAFETIERE Aurignac dimanche 5 juillet 2026.
Aurignac
LES MISÉRABLES
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Une relecture burlesque, décapante et vibrante d’émotion !
Dans un théâtre de tréteaux minimal et inventif, les métamorphoses s’enchaînent à vue.
Le rythme est effréné narrations incarnées, courses-poursuites débridées, scènes tragiques, barricade chorégraphiée, éclats de rire et silences suspendus. Du bouffon au tragique, du grotesque au sensible, les registres s’entrechoquent et se répondent, donnant toute sa force à cette grande aventure humaine.
Une fresque populaire, participative et généreuse, pensée pour rassembler largement et faire de l’espace public un véritable terrain de jeu théâtral.
5 comédiens, 27 personnages.
Tout public à partir de 6 ans Durée 1h25 .
LA CAFETIERE 26 Rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A burlesque, raunchy, and emotionally charged retelling!
L’événement LES MISÉRABLES Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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