Apéro Histoire(s) : Les populations SAN, La Cafetière, Aurignac

Apéro Histoire(s) : Les populations SAN Mercredi 24 juin, 19h00 La Cafetière Haute-Garonne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T19:00:00+02:00 – 2026-06-24T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-24T19:00:00+02:00 – 2026-06-24T21:00:00+02:00

Ces populations millénaires nous livrent de formidables témoignages depuis la Préhistoire et soulèvent également de nombreuses interrogations.

Qui sont les San d’hier ? Et qui sont les San d’aujourd’hui ?

A travers le prisme de l’archéologie, cette communication s’intéresse à une présentation des cultures San depuis la Préhistoire jusqu’au 21ème siècle.

Une rencontre présentée par Sébastien Marzin, directeur du Musée de l’Aurignacien et chercheur associé UMR 5608 – TRACES – Université de Toulouse 2.

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « angelinalacafetiere@gmail.com »}]

Des premiers peuples préhistoriques aux communautés actuelles, nous partons à la découverte des cultures San à travers une rencontre animée par Sébastien Marzin, directeur du Musée de l’Aurignacien. Ethnie histoire

La Cafetière