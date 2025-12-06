SUPER VIDE-DRESSING PLACE DU PETIT FOIRAIL Aurignac
SUPER VIDE-DRESSING PLACE DU PETIT FOIRAIL Aurignac samedi 4 juillet 2026.
Aurignac
SUPER VIDE-DRESSING
PLACE DU PETIT FOIRAIL 26 rue Saint-Michel Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 16:00:00
Date(s) :
2026-07-04
C’est reparti pour le Super Vide Dressing de La Cafetière !
Ça y est voici venu soleil et un beau vide dressing pour renouveler robes et shorts pour l’été (mais pas que !) pour cette 3ᵉ édition du vide-dressing de La Cafetière.
Dédié uniquement aux vêtements de seconde main, l’événement se tiendra en extérieur ( prévoyez chapeau et crème solaire ! )
Après deux éditions organisées par La Cafetière, des habitantes et bénévoles prennent cette année le relais.
Tarifs raisonnés Bar ouvert
Réservations par SMS au 06 76 69 05 83
3€ le mètre
5€ les 3 mètres .
PLACE DU PETIT FOIRAIL 26 rue Saint-Michel Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
La Cafetière’s Super Dressing Sale is back!
L’événement SUPER VIDE-DRESSING Aurignac a été mis à jour le 2026-06-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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