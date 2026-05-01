CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac vendredi 15 mai 2026.
Aurignac
CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE !
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Conférence dans le cadre du festival L’Histoire à venir thématique Feux
Julie BACHELLERIE, Préhistorienne et postdoctorante à l’UNIARQ de Lisbonne présente une conférence intitulée Ça chauffe à la Préhistoire ! Enquête sur une innovation pyrotechnique préhistorique le traitement thermique du silex.
La maîtrise du feu par les groupes de chasseurs-collecteurs nomades du Paléolithique récent évoque une vocation utilitaire forte pour se chauffer, pour cuire les aliments mais aussi pour faire fuir les prédateurs ou encore éclairer le groupe. Mais le feu est également un moteur d’innovations transformatives majeures…
Gratuit
Réservation conseillée. Places limitées.
Pour tout public. .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Lecture as part of the L’Histoire à venir festival on the theme of Fires
L’événement CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE ! Aurignac a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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