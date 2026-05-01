CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

Aurignac

CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE !

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Conférence dans le cadre du festival L’Histoire à venir thématique Feux

Julie BACHELLERIE, Préhistorienne et postdoctorante à l’UNIARQ de Lisbonne présente une conférence intitulée Ça chauffe à la Préhistoire ! Enquête sur une innovation pyrotechnique préhistorique le traitement thermique du silex.

La maîtrise du feu par les groupes de chasseurs-collecteurs nomades du Paléolithique récent évoque une vocation utilitaire forte pour se chauffer, pour cuire les aliments mais aussi pour faire fuir les prédateurs ou encore éclairer le groupe. Mais le feu est également un moteur d’innovations transformatives majeures…

Gratuit

Réservation conseillée. Places limitées.

Pour tout public. .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lecture as part of the L’Histoire à venir festival on the theme of Fires

L’événement CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE ! Aurignac a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE