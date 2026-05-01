FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE avenue de Bénabarre Aurignac

Aurignac

FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le musée de l’aurignacien fête la Nature avec vous !

Visite spéciale La faune, la flore et les paysages du Paléolithique récent

Atelier les métiers de l’archéologie, l’archéozoologie

Gratuit

Réservation conseillée, places limitées

Tout public .

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

The Musée de l’Aurignacien celebrates Nature with you!

L’événement FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE Aurignac a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE