Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE avenue de Bénabarre Aurignac

FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE avenue de Bénabarre Aurignac

FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE avenue de Bénabarre Aurignac samedi 23 mai 2026.

Lieu : avenue de Bénabarre

Adresse : MUSÉE DE L'AURIGNACIEN

Ville : 31420 Aurignac

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Aurignac

FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Le musée de l’aurignacien fête la Nature avec vous !
Visite spéciale La faune, la flore et les paysages du Paléolithique récent
Atelier les métiers de l’archéologie, l’archéozoologie

Gratuit
Réservation conseillée, places limitées
Tout public   .

avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Musée de l’Aurignacien celebrates Nature with you!

L’événement FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE Aurignac a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)