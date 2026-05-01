FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE avenue de Bénabarre Aurignac
FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE avenue de Bénabarre Aurignac samedi 23 mai 2026.
Aurignac
FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE
avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Le musée de l’aurignacien fête la Nature avec vous !
Visite spéciale La faune, la flore et les paysages du Paléolithique récent
Atelier les métiers de l’archéologie, l’archéozoologie
Gratuit
Réservation conseillée, places limitées
Tout public .
avenue de Bénabarre MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Musée de l’Aurignacien celebrates Nature with you!
L’événement FÊTE DE LA NATURE AU MUSÉE Aurignac a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Aurignac (Haute-Garonne)
- EXPOSITION BULLE DE LIBERTÉ COLORÉE Place de la Mairie Aurignac 12 mai 2026
- GROUPE DE RENCONTRE ROGÉRIEN LA CAFETIERE Aurignac 15 mai 2026
- CONFÉRENCE ÇA CHAUFFE À LA PRÉHISTOIRE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 15 mai 2026
- NUIT EUROPENNE DES MUSEES AU MUSEE DE L’AURIGNACIEN Aurignac 23 mai 2026
- ATELIER DESSIN LA CAFETIERE Aurignac 30 mai 2026