Le Conquet

Atelier Manga

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Pour le plus grand plaisir des artistes en herbe, le dessinateur Gildas Java revient pour un nouvel atelier ! .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04

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English : Atelier Manga

L’événement Atelier Manga Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE