Atelier manuel création de fleurs en tissu Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay
Atelier manuel création de fleurs en tissu Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay jeudi 11 juin 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Atelier manuel création de fleurs en tissu
Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 14:00:00
fin : 2026-06-11 17:00:00
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-25
Envie d’un moment créatif et convivial ?
Rejoignez-nous pour un atelier de création de fleurs en tissu ouvert à tous !
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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
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L’événement Atelier manuel création de fleurs en tissu Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Loire Semène
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