Saint-Didier-en-Velay

Atelier manuel création de fleurs en tissu

Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:00:00

fin : 2026-06-11 17:00:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-25

Envie d’un moment créatif et convivial ?

Rejoignez-nous pour un atelier de création de fleurs en tissu ouvert à tous !

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 2 boulevard de Pélissac Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

Looking for a creative and convivial moment?

Join us for a fabric flower workshop open to all!

L’événement Atelier manuel création de fleurs en tissu Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Loire Semène