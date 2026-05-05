Visite guidée du bourg de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay
Visite guidée du bourg de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Visite guidée du bourg de Saint-Didier-en-Velay
Mairie Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Découvrez l’histoire de Saint-Didier-en-Velay cet été !
Laissez-vous conter les secrets du passé et plongez dans l’atmosphère unique de Saint-Didier-en-Velay.
Danielle vous emmène en voyage dans le temps à travers les rues médiévales de notre belle cité.
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Mairie Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 accueil@saint-didier.com
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English :
Discover the history of Saint-Didier-en-Velay this summer!
Let us tell you the secrets of the past and immerse you in the unique atmosphere of Saint-Didier-en-Velay.
Danielle will take you on a journey back in time through the medieval streets of our beautiful town.
L’événement Visite guidée du bourg de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Loire Semène
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