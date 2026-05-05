Saint-Didier-en-Velay

Visite guidée du bourg de Saint-Didier-en-Velay

Mairie Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Découvrez l’histoire de Saint-Didier-en-Velay cet été !

Laissez-vous conter les secrets du passé et plongez dans l’atmosphère unique de Saint-Didier-en-Velay.

Danielle vous emmène en voyage dans le temps à travers les rues médiévales de notre belle cité.

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Mairie Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 accueil@saint-didier.com

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English :

Discover the history of Saint-Didier-en-Velay this summer!

Let us tell you the secrets of the past and immerse you in the unique atmosphere of Saint-Didier-en-Velay.

Danielle will take you on a journey back in time through the medieval streets of our beautiful town.

L’événement Visite guidée du bourg de Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme Loire Semène