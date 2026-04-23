Feu d’artifice Stade de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

Feu d’artifice

Stade de la Péchoire Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

La mairie vous propose un feu d’artifice dans le cadre de sa fête patronale.

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Stade de la Péchoire Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

The town council is offering a fireworks display as part of its patron saint’s festival.

L’événement Feu d’artifice Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène