Feu d’artifice Stade de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay
Feu d’artifice Stade de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Feu d’artifice
Stade de la Péchoire Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
La mairie vous propose un feu d’artifice dans le cadre de sa fête patronale.
.
Stade de la Péchoire Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The town council is offering a fireworks display as part of its patron saint’s festival.
L’événement Feu d’artifice Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
À voir aussi à Saint-Didier-en-Velay (Haute-Loire)
- Atelier cybersécurité Conseillers numériques Mairie Saint-Didier-en-Velay Saint-Didier-en-Velay 28 avril 2026
- Dezic’N’Trail Place de la Halle Saint-Didier-en-Velay 10 mai 2026
- Rassemblement de voitures anciennes Saint-Didier-en-Velay 25 mai 2026
- Marché artisanal Saint-Didier-en-Velay 30 mai 2026
- Fête de la pêche Saint-Didier-en-Velay 30 mai 2026