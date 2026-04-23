Forum des associations Gymnase Saint-Didier-en-Velay
Forum des associations Gymnase Saint-Didier-en-Velay samedi 5 septembre 2026.
Saint-Didier-en-Velay
Forum des associations
Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Envie de découvrir de nouvelles activités pour la rentrée ? Sport, culture, musique, loisirs… il y en aura pour tous les goûts !
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Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com
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English :
Want to discover new activities this autumn? Sport, culture, music, leisure… there’s something for everyone!
L’événement Forum des associations Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène
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