Forum des associations Gymnase Saint-Didier-en-Velay

Saint-Didier-en-Velay

Forum des associations

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Envie de découvrir de nouvelles activités pour la rentrée ? Sport, culture, musique, loisirs… il y en aura pour tous les goûts !

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Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 14 07 mairie@saint-didier.com

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English :

Want to discover new activities this autumn? Sport, culture, music, leisure… there’s something for everyone!

L’événement Forum des associations Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Loire Semène